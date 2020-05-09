Дандыкин предсказал недовольство Запада из-за вымпела в честь Победы в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, оставив там вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По мнению военного эксперта, капитана 1-го ранга запаса Василия Дандыкина, эта новость спровоцирует очередную панику на Западе.

Как сообщил журналистам вице-премьер России Юрий Борисов, комплекс «Витязь-Д», состоящий из автономного необитаемого аппарата, глубоководной донной станции и аппаратуры пункта управления, провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, достигнув глубины в 10 028 метров в 22 часа 34 минуты 8 мая. Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила три часа.

«Это результат эффективного взаимодействия в рамках проекта Фонда перспективных исследований кооперации исполнителей, возглавляемого ЦКБ МТ «Рубин», а также активной поддержки проекта Военно-Морским флотом. Мы рассчитываем, что на реализации именно таких проектов вырастет новая научно-конструкторская элита ОПК», — заметил Борисов.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, вклад России в исследование морей и океанов нельзя недооценивать.

«У нас традиционно были очень сильные наработки в глубоководных исследованиях. Вспомните хотя бы аппараты «Мир», которые исследовали «Титаник». Конечно, в конце прошлого века наша активность в этом направлении значительно уменьшилась. Но сейчас все вновь начало развиваться, в том числе благодаря усилиям Минобороны. Но результаты современных глубоководных исследований будут использованы в первую очередь для мирных целей. У нас сейчас существенно усиливается гидрография новыми кораблями и судами. При этом океанографические суда оборудованы уникальными беспилотными роботизированными комплексами для исследований. И это очень правильно. Потому что океаны и моря должны быть исследованы, а пока три четверти нашей планеты, которые они составляют, менее изучены, чем ближний космос», — заметил Дандыкин в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом эксперт не исключил, что сам факт того, что российский беспилотный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые опустился на дно Марианской впадины — самой глубокой точки планеты, вызовет у наших «западных партнеров» не ту реакцию, которую бы следовало.