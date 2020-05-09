Марков назвал Рашкина из КПРФ провокатором за незаконный митинг в условиях пандемии

Москва, 9 мая. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, устроивший 9 мая несанкционированный митинг в центре Москвы, проявил огромную безответственность и подставил соучастников. Об этом заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Он отметил, что одиозный парламентарий смог выйти сухим из воды, но это удалось ему благодаря депутатской неприкосновенности. При этом другие участники акции поплатились за инициативу организатора.

«Получается, что он таким образом подставил всех остальных, кого задержали. Это безответственность огромная! Они подвергают опасности не только тех, кто участвует в этой акции, но и тех, кто с ними общается. Это безответственность! Ко всему прочему — это ненаучный подход», — подчеркнул Марков в комментарии «Политэксперту».

Депутаты КПРФ и их сторонники провели именно политическую акцию, поскольку попытались добиться поддержки у избирателей и доказать, что пандемия коронавируса является чем-то надуманным. По мнению Маркова, такими методами они могли рассчитывать лишь на «дремучего» избирателя.

«К малообразованному и дремучему избирателю своей акцией они и обращаются», — резюмировал он.

Напомним, что в субботу Рашкин вместе со своими соратниками вышел на незаконную акцию в центре Москвы. Толпа коммунистов нарушила режим самоизоляции и собралась на Пушкинской площади в городе, который лидирует по числу пациентов с COVID-19 в стране.

Митингующие не реагировали на призывы правоохранителей прекратить мероприятие и были задержаны. Рашкин, который позволял себе называть полицейских «фашистами» и сравнивал их с «полицаями» времен Великой Отечественной войны, остался на свободе.