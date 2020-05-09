Знамя Победы и флаг России на вершинах камчатских вулканов. ФАН-ТВ

Знамя Победы и флаг России водрузили на вершины действующих вулканов Камчатского края. Спасатели МЧС России и члены поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» покорили вершины двух действующих вулканов.

На вершине Авачинской сопки (2741 метр над уровнем моря) не только установили флаги России, МЧС и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, но и соблюли праздничную традицию.

«Для того, чтобы почтить память предков, сотрудники МЧС взяли на вулкан свой «Бессмертный полк» — фотографии родственников, участвовавших в самой страшной и кровопролитной войне минувшего столетия», — сообщили в региональном МЧС.

Восхождение на один из самых больших в мире вулканов — Корякскую сопку — потребовало около суток. И все же, несмотря на неблагоприятные условия, 9 мая экспедиция достигла вершины (3456 метров над уровнем моря). Там участники акции развернули Знамя Победы и 30-метровую георгиевскую ленту.