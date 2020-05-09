Летчики ВКС РФ провели воздушный парад Победы в Сирии

Дамаск, 9 мая. Авиационные экипажи Воздушно-космических сил России провели авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В небе над Сирией парадным строем прошли вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, самолеты военно-транспортной авиации Ан-30 и Ан-72, а также истребители Су-35 и Су-34. Кроме того, в воздушном параде был задействован самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и фронтовые бомбардировщики Су-24.

«В полет отправляемся, чувствуя за собой ответственность, для того чтобы вдали от родины передать поздравления в виде воздушного показа, и в этот день очередная возможность помянуть добрым словом ушедших ветеранов, поздравить тех, кто еще в строю», — отметил пилот Су-24 Сергей Дмитриев.

Кроме того, российские военные и представители Минобороны Сирии возложили цветы к памятнику Героя СССР маршала Константина Рокоссовского в провинции Латакия. Позднее российские военнослужащие посмотрели обращение президента России Владимира Путина к россиянам по случаю Дня Победы.

Стоит отметить, что после выступления главы государства в Москве состоялся воздушный парад. Над Красной площадью пролетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также истребители самолеты военно-транспортной авиации и вертолеты. Традиционный парад был перенесен в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.