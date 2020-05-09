  Шаповалов призвал ООН помешать вербовке детей для участия в боях в Ливии

Сирийская правозащитная организация Syrians for Truth and Justice составила доклад о том, как вербовщики исламистских группировок «Сирийской национальной армии» (СНА), поддерживаемой Турцией, привлекают несовершеннолетних для участия в боевых действиях на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Кандидат исторических наук Владимир Шаповалов подчеркнул, что сам факт вовлечения детей в вооруженные конфликты является антигуманным и должен быть осужден мировым сообществом.

Издание Al-Monitor со ссылкой на Syrians for Truth and Justice предоставило доказательства вербовки детей в Сирии. По данным издания, подросткам обещают высокие зарплаты (3 000 долларов) за участие в сражениях в Ливии. Подавляющее большинство из них не умеет обращаться с оружием, однако это не останавливает Анкару.

Перед отправкой на линию фронта дети проходят короткую подготовку в специализированных лагерях. Им обещают, что через три месяца они смогут вернуться домой с большой суммой денег. В вербовке были замечены командиры исламистских группировок «Дивизия Мутасим», «Султан Мурад», входящие в состав «Сирийской национальной армии» (СНА).

Директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. М. А. Шолохова, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии Владимир Шаповалов считает свидетельства вербовки детей достоверными. Он отметил, что отнестись к ним нужно со всей серьезностью.

«Думаю, что эти сведения вполне достоверны и они обнажают очень серьезную проблему — проблему участия в боевых действиях, привлечения, а иногда и принуждения к участию в них детей. К сожалению, эта проблема существует в целом ряде стран, которые вовлечены в вооруженные конфликты», — сказал Шаповалов.

Эксперт указывает на разрушительную роль Турции, приводящую не только к эскалации внутриливийского кризиса, но и подвергающую серьезной опасности здоровье невинных детей.

«Сейчас мы видим, что подобного рода действия при поддержке Турции осуществляются в Ливии. Это чрезвычайно серьезная проблема, поскольку фактически речь идет не просто об эскалации боевых действий, но и о том, что под угрозу ставятся жизни детей, будущее ливийского народа. Конечно, включение в боевые действия детей — это бесчеловечный акт, абсолютно не вписывающийся в моральные общечеловеческие принципы», — говорит Владимир Шаповалов .

В завершение собеседник ФАН отметил, что для решения проблемы необходимо дать ей максимальную огласку, потребовав от международного сообщества конкретных действий.