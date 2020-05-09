  Шаповалов призвал ООН помешать вербовке детей для участия в боях в Ливии

Сирийская правозащитная организация Syrians for Truth and Justice составила доклад о том, как вербовщики исламистских группировок «Сирийской национальной армии» (СНА), поддерживаемой Турцией, привлекают несовершеннолетних для участия в боевых действиях на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Кандидат исторических наук Владимир Шаповалов подчеркнул, что сам факт вовлечения детей в вооруженные конфликты является антигуманным и должен быть осужден мировым сообществом.
Издание Al-Monitor со ссылкой на Syrians for Truth and Justice предоставило доказательства вербовки детей в Сирии. По данным издания, подросткам обещают высокие зарплаты (3 000 долларов) за участие в сражениях в Ливии. Подавляющее большинство из них не умеет обращаться с оружием, однако это не останавливает Анкару.
Перед отправкой на линию фронта дети проходят короткую подготовку в специализированных лагерях. Им обещают, что через три месяца они смогут вернуться домой с большой суммой денег. В вербовке были замечены командиры исламистских группировок «Дивизия Мутасим», «Султан Мурад», входящие в состав «Сирийской национальной армии» (СНА).
Директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. М. А. Шолохова, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии Владимир Шаповалов считает свидетельства вербовки детей достоверными. Он отметил, что отнестись к ним нужно со всей серьезностью.
«Думаю, что эти сведения вполне достоверны и они обнажают очень серьезную проблему — проблему участия в боевых действиях, привлечения, а иногда и принуждения к участию в них детей. К сожалению, эта проблема существует в целом ряде стран, которые вовлечены в вооруженные конфликты», — сказал Шаповалов.
Эксперт указывает на разрушительную роль Турции, приводящую не только к эскалации внутриливийского кризиса, но и подвергающую серьезной опасности здоровье невинных детей.
«Сейчас мы видим, что подобного рода действия при поддержке Турции осуществляются в Ливии. Это чрезвычайно серьезная проблема, поскольку фактически речь идет не просто об эскалации боевых действий, но и о том, что под угрозу ставятся жизни детей, будущее ливийского народа. Конечно, включение в боевые действия детей — это бесчеловечный акт, абсолютно не вписывающийся в моральные общечеловеческие принципы», — говорит Владимир Шаповалов .
В завершение собеседник ФАН отметил, что для решения проблемы необходимо дать ей максимальную огласку, потребовав от международного сообщества конкретных действий.
«Вот здесь эта проблема, которую нужно обозначать, нужно обращать внимание международных структур. Также я думаю, что эта информация должна быть максимально предана гласности. Люди по всему миру должны понимать, что такими действиями, направленными на расширение конфликта за счет вовлечения в него несовершеннолетних — лишение их детства, подвергающими их жизни и здоровье серьезному риску, это, кончено, абсолютно антигуманные действия, которые должны быть осуждены мировым сообществом», — заключил собеседник ФАН.