Парад для ветеранов организовали прямо под окнами. ФАН-ТВ

Празднование 9 мая в России из-за коронавируса проходит в онлайн режиме. Чтобы поздравить тех, кто сражался за нашу Родину, персональный парад Победы провели прямо под окнами Дома Ветеранов в Петербурга. В нем проживают 80 участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла.

«Это для них главный праздник, и они всегда его ждут. Мы, конечно, задумывали один сценарий. Но настроение у них все равно боевое. Я хочу сказать, что даже в условиях самоизоляции они показывают нам свой пример» — восхищается директор Дома Ветеранов войны и труда Марина Шелег.

В параде для ветеранов участвовали юнармейцы из кадетских классов. Торжество сопровождали песни военных лет. Ветераны смотрели представление из окон и с балконов, многие пожилые люди не могли сдержать слез.