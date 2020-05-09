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ФАН-ТВ

Парад для ветеранов организовали прямо под окнами. ФАН-ТВ

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Празднование 9 мая в России из-за коронавируса проходит в онлайн режиме. Чтобы поздравить тех, кто сражался за нашу Родину, персональный парад Победы провели прямо под окнами Дома Ветеранов в Петербурга. В нем проживают 80 участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла.

Парад для ветеранов организовали прямо под окнами. ФАН-ТВ

«Это для них главный праздник, и они всегда его ждут. Мы, конечно, задумывали один сценарий. Но настроение у них все равно боевое. Я хочу сказать, что даже в условиях самоизоляции они показывают нам свой пример» — восхищается директор Дома Ветеранов войны и труда Марина Шелег.

Парад для ветеранов организовали прямо под окнами. ФАН-ТВВ параде для ветеранов участвовали юнармейцы из кадетских классов. Торжество сопровождали песни военных лет. Ветераны смотрели представление из окон и с балконов, многие пожилые люди не могли сдержать слез.

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