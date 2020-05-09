Украинцы поблагодарили россиян за сохранение памяти о подвиге советских воинов

Киев, 9 мая. Ряд украинцев поздравил россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Видео опубликовано на YouTube-канале «Вести 24».

Журналист телеканала напомнил, что украинские власти уже несколько лет пытаются заменить День Победы собственным праздником — Днем памяти и примирения, однако миллионы украинцев не забыли о 9 Мая.

Вместе с журналистом Кириллом Вышинским украинцы записали поздравления с Днем Победы. К гражданам РФ с поздравительной речью обращаются и бизнесмены, и бывший депутат Рады, и врач, и общественный деятель.

«Сейчас самое главное сохранить память, сохранить благодарность тем людям, которые сделали мир таким, каким он есть сейчас. Поэтому огромное вам спасибо, вам, не потерявшим память, не потерявшим совесть, вам, хранящим достижения предков», — сказал врач Андрей.

«Здесь лежат люди разных национальностей. Когда наши старики шли в бой, они не делили победу, она была одна на всех, независимо от разреза глаз, место проживания и формы носа. Мы потомки победителей, и того, что нас объединяет гораздо больше, чем тех, кто хочет нас разделить и поссорить. С праздником, соседи, будем жить», — сказал предприниматель Стас.