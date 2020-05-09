Лиза и Гарри Галкины умилили поклонников поздравлением с Днем Победы в стихах

Москва, 9 мая. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза и Гарри поздравили россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Видео поздравление в стихах появилось в Instagram юмориста.

Юные артисты предстали перед поклонниками в пилотках и с георгиевской ленточкой на груди. Они промаршировали по комнате и прочитали стихотворение. Первые строчки Лиза и Гарри произнесли по очереди, а заключительные строки произнесли вместе.

«Мы хотим, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны. Мы хотим, чтобы не было больше войны!» — заявили они.

Пугачева подключилась к детям и поздравила членов семьи с Днем Победы. Затем дети промаршировали на кухню, как объяснила певица – праздновать.

Праздничное видео умилило поклонников. Комментаторы восхитились поздравлением в стихах.

«До слез! С Днем Победы!!!» — написала vengina.polina.

«Самые милые и добрые дети! С Днем Победы!» — добавила karinaa5.5.5.

«Хорошие детки. Умнички», — согласилась nataromashka0104.

«До слез трогает», — поддержала ludmila.kelembet.

Ранее Галкин поделился видео домашней дискотеки, которую устроила семья в самоизоляции. В своем Instagram шоумен опубликовал ролик, в котором можно увидеть энергично танцующую маленькую Лизу, похожего на профессионального диджея Гарри, а также саму Пугачеву, которая, сидя в кресле напевает, как выразился Галкин, «музыкальную тарабарщину».