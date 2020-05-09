Миллионы огоньков в окнах зажгут россияне в честь Дня Победы

Москва, 9 мая. Участники всероссийского движения «Молодежка ОНФ» организовали акцию «Свет Победы», сообщили в пресс-службе волонтеров.

Активная молодежь России к 75-летию Победы подготовили несколько масштабных акций. Накануне в разных городах страны волонтеры вывесили около 100 тысяч триколоров в рамках проекта «Флаги России. 9 мая».

Государственный флаг разместили на балконах жилых домов, общежитиях, больницах, гостиницах. К акции присоединились работники завода «Звезда».

Все, кто находится в самоизоляции, может присоединиться к акции «Свет Победы». «Молодежка ОНФ» предлагает возле окна зажечь лампу или включить подсветку на телефоне.

Миллионы огоньков в память о павших солдатах на фронтах Великой Отечественной войны зажигаются в окнах россиян.

«Удивительные чувства ты испытываешь, когда видишь столько огоньков в окнах домов. Мы помним. Мы чтим. Мы гордимся», — рассказал волонтер Александр Волчек из Читы.

Ранее сообщалось,что жителям столичного региона при заказе доставки продуктов питания подарят праздничный набор наклеек для украшения окон.