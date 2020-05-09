Кошкин: визит главы разведки Турции в Ливию говорит о желании Анкары продолжить агрессию

В начале мая в Ливию прибыл глава турецкой разведки Хакан Фидан, которому было поручено собрать всю необходимую информацию о текущей ситуации в стране. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин обратил внимание на желание Турции занять главенствующую роль во внутриливийских процессах. Кроме того, сам факт присутствия руководства иностранной разведки может говорить о подготовке значимых политических или военных событий.

Как отмечал канал Al-Arabiya, глава Национальной разведывательной организации Турции посетил Ливию вместе со своими ближайшими советниками и ответственными за реализацию иностранных миссий ведомства. По словам Андрея Кошкина, прибытие турецкой разведки в Ливию говорит о том, что в ее визите заинтересован режим так называемого Правительства национального согласия (ПНС), поддерживаемый Анкарой.

«Надо учитывать тот факт, что когда прибывает разведка, то это значит, что в ней нуждаются. Когда в ней нуждаются? Перед большими мероприятиями или большими событиями, связанными с военным наступлением, может быть с политическими событиями. В любом случае, мы всегда от разведки ждем системных знаний, информации по конкретным направлениям. При этом, самое интересное, она не должна быть устаревшей. Т. е. это не какой-то археолог, это живые люди. Тем более, если они приехали в таком довольно колоритном наборе», — пояснил эксперт Ассоциации военных политологов.

По словам специалиста, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прилагает все усилия, пытаясь занять главную роль в процессах, происходящих внутри Ливии.