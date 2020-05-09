Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ неизменно хранит память о защитниках Родины

Москва, 9 мая. Русская православная церковь (РПЦ) неизменно хранит молитвенную память о защитниках Отечества, которые, не жалея сил и жизни, ковали победу в тылу и на фронте. Об этом заявил глава РПЦ патриарх Кирилл.

В поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с юбилеем Великой Победы он отметил, что «беспримерный» подвиг предков, которые спасли мир от нацизма, «навеки запечатлен в истории России».

«Русская православная церковь, разделявшая вместе со своим народом тяжелейшие испытания военных лет, неизменно хранит молитвенную память о защитниках Отечества, которые, не щадя жизни и сил, ковали победу в тылу и на фронте», — приводятся слова патриарха на сайте РПЦ.

По словам Кирилла, День Победы является «всенародным торжеством духа, стойкости и мужества наших славных предшественников», которые независимо от национальности, вероисповедания и других различий вместе боролись и победили врага.

«Отрадно свидетельствовать, что сегодня Русская православная церковь в сотрудничестве с государственными институтами и общественными объединениями имеет возможность вносить свой вклад в сохранение исторической памяти народа, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, утверждение в жизни современников непреходящих идеалов милосердия, добра, справедливости, мира и гражданского согласия», — добавил предстоятель РПЦ.

Ранее поздравления Путину по случаю Дня Победы адресовал его белорусский коллега Александр Лукашенко. Он отметил, что этот праздник является священным для всех, кто чтит подвиг советских воинов, и назвал вклад белорусов и россиян в общую победу над фашизмом неоценимым.