Москва, 9 мая. Народный артист России Евгений Петросян раскрыл тайну своего имени. По словам юмориста, родители выбрали ему имя в День Победы.

Артист родился в сентябре 1945 года, но родители заранее выбрали имя для малыша. По словам Петросяна, его мать, работавшая на военном заводе, как и многие другие, отмечала 9 мая. Вечером женщина отправилась на салют, где ее приметил один из рабочих. Мужчина сказал, что поскольку это праздник победы жизни над смертью, то Беллу Григорьевну — мать Евгения Петросяна — можно назвать символом зарождающейся жизни.

Тогда семья и решила выбрать имя будущего ребенка, которое имело бы прямое отношение ко Дню Победы.

«Остановились на имени «Евгений», потому что в переводе с древнегреческого оно значит «хороший род» или «хорошо рожденный» и потому подходит и для мальчика, и для девочки. УЗИ тогда не делали, и за четыре месяца не могли определить пол. Так я стал Евгением в День Великой Победы, чему очень рад», — рассказал 74-летний артист в интервью «Антенне».

Бывший муж юмористки Елены Степаненко дал понять, что ему всегда нравилось имя, которые выбрала для него мать.

Ранее в субботу звезды российской эстрады представили песню «Героям посвящается». В социальных сетях уже появился клип на композицию, в котором участвуют Ольга Бузова, Григорий Лепс, Николай Басков, Владимир Машков, Сергей Бурунов и ряд других популярных артистов.