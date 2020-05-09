Глава Минобороны Сербии наградил российских военных за помощь в борьбе с коронавирусом

Белград, 9 мая. Министр обороны Сербии Александр Вулин наградили военных медиков Минобороны России, которые с начала апреля оказывали помощь сербской стороне в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекцией.

Церемония награждения состоялась в мемориальном комплексе Освободителям Белграда. Награды были вручены специалистам Минобороны РФ и начальнику войск РХБЗ Западного военного округа Михаилу Чернышову. Министр обороны Сербии Александр Вулин вручил российским военным дипломы и медали за увеличение обороноспособности страны. Михаил Чернышов выразил благодарность главе Минобороны Сербии, а также поздравил всех собравшихся с Днем Победы.

«Сегодня весь мир отмечает 75-ую годовщины победы во Второй мировой войне. Советский и сербский народы оплатили свободу будущих поколений жизнями своих солдат и жителей. В этот день мы все вспоминаем своих родных и близких, которые прошли через эту страшную войну», — сказал Чернышов.

В начале апреля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с сербским лидером Александром Вучичем. Президент России предложил сербской стороне помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Позднее в Сербию прибыли российские военные специалисты. Специалисты Минобороны РФ проводят дезинфекцию медицинских учреждений Сербии, а также осуществляют лечение пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 3,8 миллиона человек. От коронавируса погибло более 269 тысяч человек.