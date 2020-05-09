Асад восстанавливает туристический статус Сирии, возрождая культурное наследие в Пальмире

Восстановление финиковых пальм и объектов культурного наследия в Пальмире, создание туристических центров и возрождение уникального образа Сирии — как правительство Башара Асада восстанавливает страну, Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Кошкин.

Возрождение оазиса

Сирийское информационное агентство SANA сообщило о начале работ специалистов Департамента сельского хозяйства провинции Хомс по восстановлению центров выращивания финиковых пальм, расположенных недалеко от города Пальмира.

Финиковые пальмы являются одним из главных символов оазиса рядом с Пальмирой и окружающей ее пустыни Аль-Бадия. За время войны финиковым пальмам был нанесен серьезный ущерб, однако сейчас идет активное их восстановление.

По словам директора центров по выращиванию пальм Ахмада Сауда Юсефа, в рамках восстановительных работ деревья приводятся в порядок и обрезаются согласно особой технологии для лучшего роста. Кроме того, идет ремонт скважин, колодцев и ирригационной сети для их полива.

Согласно заявлению Ахмада Сауда Юсефа, от действий террористов пострадали все три центра по разведению финиковых пальм, расположенных около Пальмиры. Ранее общее количество деревьев превышало 16 тысяч, сохранить удалось лишь чуть больше 9 тысяч пальм.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, какой вред принесли террористы сирийской земле.

Разграбление культурных ценностей

Как заметил собеседник ФАН, там, где свое влияние распространяли радикалы террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), никто не заботился о развитии сельского хозяйства, предприятий и экономики в целом. Боевиков интересовали лишь грабежи и насилие.

«Тогда группировки боевиков увеличивались в размерах, поскольку террористы крепли за счет разграбления сирийских недр и продажи исторических достопримечательностей на черном рынке», — говорит Андрей Кошкин

Решительная победа

Освобождать Пальмиру от террористов «Исламского государства» приходилось два раза, радикальные джихадисты не хотели терять контроль над столь важным стратегическим центром. Полностью изгнать боевиков из города удалось при участии России к началу марта 2017 года.

За время контроля террористов над Пальмирой, многие объекты культурного наследия были разрушены. Сразу же после освобождения города, Дамаск составил план по восстановлению памятников архитектуры: Монументальной арки и башен гробниц. После этого планируется построить полностью разрушенные террористами храмы Бэла и Баалшамина.

Как считает Андрей Кошкин, именно помощь России смогла дать сирийскому правительству возможность начать восстанавливать страну и регионы, пострадавшие от действий боевиков.

«Нет никакого сомнения в том, что если бы 30 сентября 2015 года не прибыли в Сирию российские силы, то боевикам удалось вскоре реализовать свои планы по разрушению арабской страны и превращению ее в расчлененное, разбитое государство. Оказанная Москвой помощь по запросу сирийского президента предотвратила этот негативный сценарий, поэтому общий вклад российских специалистов в борьбе террористами можно считать решающим», — говорит политолог.

Как замечает собеседник ФАН, сейчас законноизбранный президент Башар Асад создает все условия, чтобы поднять экономику Сирии при помощи развития, в том числе туризма и сельского хозяйства.

«Безусловно, процесс этот не может быть быстрым, но мы видим работу в этом направлении. Помочь ускорить возрождение арабской страны могут инвестиции, причем нужно, чтобы они были не только со стороны союзников Сирии в лице России, Ирана или Китая, но и стран западного мира. Европе самой было бы выгодно развитие Сирии, поскольку это смогло решить проблему беженцев и установить порядок на Ближнем Востоке. Но надо отметить, что Россия может стать главным игроком в восстановлении Сирии, поскольку у нас есть не только желание, но и возможности», — считает эксперт Ассоциации военных политологов.

Туристический потенциал

По словам Андрея Кошкина, Сирия в довоенные годы была уникальной туристической страной, а оазис рядом с Пальмирой украшал зоны отдыха, привлекая путешественников со всего мира. Бесчеловечные действия террористических организаций разрушили все это, но мы видим большую работу по восстановлению былого величия, так как сирийский народ не готов мирится с текущим состоянием своих достопримечательностей.

«Восстанавливая туристические места и соответствующий потенциал, правительство Башара Асада возрождает статус Сирии, как уникального места на Ближнем Востоке. Ведь, чтобы вернуть туристические маршруты и привлечь путешественников, необходимо восстанавливать такие важные места», — заключил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.