МВД объяснило россиянам правила проживания в условиях самоизоляции

Москва, 9 мая. Столичные правоохранители не привлекают в административной ответственности горожан, которые проживают не по месту регистрации, если те соблюдают самоизоляцию, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

В ведомстве отметили, что в этом случае состава правонарушения нет. Если москвичи соблюдают социальную дистанцию и выходят на улицу по уважительной причине, их не штрафуют.

Меры по предотвращению распространения коронавируса ввели 29 марта. Штраф за нарушение самоизоляции составляет 5 тысяч рублей.

Роспотребнадзор сообщил, что использование масок обязательно. Средства защиты являются барьером на пути распространения коронавируса. Маску можно носить в течение двух часов, но если она намокла, то лучше заменить новой.

С 5 мая маски продаются в столичном метро, цена набора составляет 50 рублей. В метро также появятся точки, где можно обработать руки санитайзерами. Это поможет продизенфицировать руки и снизить риск заражения.

Кроме того, в общественном транспорте ежедневно работают парогенераторы. Сотрудники транспортной системы обеззараживают воздух и поверхности в салонах.