Букингемский дворец опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке

Лондон, 9 мая. Букингемский дворец опубликовал поздравление с Днем Победы принцессы Анны на русском языке, в котором она выразила признательность советским героям Второй Мировой войны.

«Мы признаем те невероятные жертвы, которые понесли народы бывшего СССР. Мало для кого цена победы была сопряжена с такими отважными сражениями и тяжелыми страданиями. Всем представителям того героического поколения, которые живы по сей день, я хотела бы сказать, что ваши дети и внуки гордятся той ролью, которую вы сыграли для победы», — говорится в письме.

Принцесса отметила, что в этом году ее пригласили на церемонию возложения венков к Мемориалу советским воинам в Лондоне, однако позже ее отменили из-за пандемии.

Кроме того, Анна напомнила, что в 2016 году представляла Великобританию на памятных мероприятиях в Архангельске по случаю 75-летия операции «Дервиш» — один из первых Арктических конвоев. Он подчеркнула, что представителей Великобритании, в том числе и ее, встречали в России со взаимопониманием и уважением.

Накануне Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе телефонного разговора стороны обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом, «ставшей величайшим событием двадцатого века, примером беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции».