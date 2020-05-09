Оппозиция РФ выставляет уголовное дело Воронцова о вымогательстве как «борьбу с правдой»

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов мог реализовать мошенническую схему по вымогательству, прикрываясь сбором средств на регистрацию «Профсоюза полиции» и деятельность организации.

Скандально известному общественному деятелю Владимиру Воронцову, который создал паблик «Омбудсмен полиции» якобы для защиты прав сотрудников правоохранительных органов, было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о вымогательстве в крупном размере (ч.2 ст. 163 УК РФ). Следствие установило, что Воронцов требовал у сотрудника полиции 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий, которые в итоге были опубликованы.

На данный момент Воронцов находится под арестом. Суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 6 июля 2020 года. Об этом сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Сбор средств — как элемент мошеннической схемы

Бывший полицейский Воронцов пользуется серьезной поддержкой среди оппозиции в России. Противопоставляя себя системе в рамках мнимой защиты сотрудников правоохранительных органов, администратор «Омбудсмена полиции» сумел собрать внушительную аудиторию в различных социальных сетях. Получив известность, Воронцов учредил сбор средств на деятельность паблика. Деньги от пользователей он собирал на личную банковскую карту, при этом не предоставляя выписки о количестве полученных средств.

Позже Воронцов решил учредить целевой сбор средств — на регистрацию полноценного «Профсоюза полиции». Идея получила одобрение подписчиков и новые донаты, поступившие на счет Воронцова. Позже выяснилось, что Минюст отказал администратору паблика в регистрации, что Воронцов выставил борьбой ведомства с его деятельностью. Но причиной отказа стали нарушения в форме подачи заявления. Другими словами, регистрация профсоюза была лишь ширмой для обогащения автора «Омбудсмена полиции» за счет населения.

Учитывая зафиксированную следственными органами возможность вымогания средств Воронцовым с полицейского, а также иные преступления в отношении сотрудников правоохранительных органов, можно предположить, что учрежденные сборы средств на регистрацию профсоюза и деятельность омбудсмена выступили частью мошеннической схемы.

Поскольку отчетность о поступивших донатах на личную банковскую карту Воронцов не предоставлял, сбор средств мог выступить лишь прикрытием для получения денег преступным путем. В случае проверки банковского счета следствием Воронцов может сообщить, что деньги получены не в результате вымогательства или мошенничества, а от благодарных жертвователей.

Следственным органам следует тщательно проверить движение финансовых средств по счетам Воронцова для выявления крупных сумм, которые могли быть получены администратором «Омбудсмена полиции» в рамках реализации преступных схем.

Поддержка либералов и СМИ

Задержание и предъявление обвинения Воронцову в вымогательстве привело к активизации либеральной общественности и ряда СМИ. Алексей Навальный в Twitter сообщил, что уголовное дело против Воронцова было «состряпано начальством МВД». К такому выводу он пришел, объясняя повышенный интерес ведомства к администратору «Омбудсмена полиции» за распространение фейка о коронавирусе, которое также привело к возбуждению уголовного дела.

По мнению блогера, в условиях проведения обысков и внимания следственных органов Воронцов не стал бы совершать вымогательство. Навальный не учел лишь тот факт, что в деле о вымогательстве рассматриваются события, произошедшие в октябре 2017 года.

Примечательно, что ранее Навальный выступал с поддержкой фигурантов дела «Сети», обвиненных в создании террористической группировки. Он уверял, что дело является политизированным, а получившие тюремное заключение — невиновны. Но после появления материала «Медузы», в котором доказывается преступная деятельность обвиненных, блогер перестал поднимать этот вопрос.

За Воронцова вступилась и соратница Навального, юрист иноагента ФБК Любовь Соболь, назвав ситуацию с арестом и возбуждением уголовного дела беспределом. По ее мнению, администратора паблика преследуют за освещение «беспредела внутри системы». О неонацистских убеждениях и судебных разбирательствах за нарушения Воронцова в отношении сотрудников полиции Соболь напоминать не стала.

Поддержку администратору оказали и отдельные СМИ. Корреспонденты «МК», ссылаясь на собственные источники, сообщили, что конвойные подразделения наотрез отказались выводить Воронцова из изолятора временного содержания (ИВС), поскольку поддерживают его деятельность. Однако эта информация была опровергнута как управлением МВД, так и журналистами. В Telegram-канале «Силовики» была опубликована видеозапись, на которой Воронцова конвоируют в штатном режиме.

Связи со структурами Ходорковского — гарант защиты оппозицией

Попытка оправдать администратора «Омбудсмена полиции» и желание придать делу политический окрас со стороны либеральной общественности могут производиться за счет его тесных связей с Михаилом Ходорковским. Структуры олигарха и ранее оказывали поддержку деятельности Воронцова и оправдывали его деятельность, основанную на фейках и нарушениях закона, называя «преследованием за правду».

Дело о вымогательстве, а также возможное использование сбора средств в преступных схемах за счет отказа предоставлять финансовую отчетность по количеству полученных денег у населения показали стремление Воронцова к обогащению. Работа с Ходорковским и его структурами позволяет администратору «Омбудсмена полиции» получать поддержку среди либеральной общественности, которая стремится политизировать ситуацию, закрывая глаза на скандальную личность и преступное поведение Владимира Воронцова.