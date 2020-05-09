Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы

Минск, 9 мая. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что это историческое событие — священный праздник для всех, кто чтит подвиг советских воинов, которые отстояли мир и независимость родной земли в самой жесткой и разрушительной за всю историю человечества войне. Вклад белорусов и россиян в общую победу над фашизмом неоценим, констатировал президент Белоруссии.

«Мы гордимся силой духа и беспримерным мужеством доблестных воинов и тружеников тыла. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Отечество. Убежден, что единство, дружба и взаимовыручка наших народов, проверенные в тяжелейших испытаниях военного времени, останутся незыблемой основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Путин в своем поздравлении отметил, что победа над нацизмом является общим великим достоянием.

«Священный долг нынешних поколений россиян и белорусов - навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 мая в России и Белоруссии отмечается День Победы. В России из-за пандемии коронавируса был проведен только авиационный парад. Российский лидер пообещал, что 75-летие Победы будет достойно отмечено.