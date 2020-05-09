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Жители 15 стран спели фронтовую песню «Эх, дороги…» на видео

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Жители 15 стран спели фронтовую песню «Эх, дороги…» на видео

Москва, 9 мая. Празднование Дня Победы отменено почти во всех странах из-за карантинных мер. Однако это не помешало объединить людей со всего мира и почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Россотрудничество провело акцию в честь 75-летия Победы. Участники акции из 15 стран исполнили фронтовую песню «Эх, дороги…» на видео, держа в руках портреты погибших в войне. Песня прозвучала в Белоруссии, Болгарии, Сербии, Бельгии, Казахстане, Армении, Украине, Великобритании, ФРГ и других странах.

«Начав собирать гвоздики от стен Брестской крепости, мы возложили букет к памятнику Воина-освободителя в Берлине», — отметили в Россотрудничестве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от New Generation 2020 (@newgeneration.2020)

Ранее «Ростех» анимировал исторические фотографии времен Великой Отечественной войны в рамках проекта «Оживший кадр», видео опубликовано на канале госкорпорации в YouTube. В видео попали кадры работы тружеников тыла, которые выпускали боевые машины для фронта. Художественная обработка позволила «оживить» снимок: запечатленные на фото люди двигаются, а техника работает.

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