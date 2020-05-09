Австрийка рассказала, как ее мать спасла советских офицеров от расстрела

Вена, 9 мая. Жительница Австралии Анна Хакль рассказала, как ее мать в годы войны спасла советских офицеров в феврале 1945 года.

В городе Маутхаузен в годы войны находился концентрационный лагерь. В одном из блоков были размещены советские военнослужащие.

2 февраля группе заключенных удалось сбежать. Надсмотрщики ловили беглецов и устраивали расправу над ними прямо на улице. Погибших складывали в грузовики, по брусчатке текла кровь.

Местные жители видели, как с солдатами расправлялись фашисты. Их расстреливали прямо на глазах у взрослых и детей.

По словам Анны Хакль, в один из февральских дней к ним в дом постучал русский. Он попросил еды и воды. Мать Анны ответила, что тот может спрятаться у них.

«Тебя тоже ждет мать, и она хочет, чтобы ты вернулся домой», — рассказала Хакль, ее слова передает телеканал «360».

Семья Хакль три месяца укрывала у себя двух советских военнопленных. По словам австрийки, все пятеро братьев, которые уходили на войну, вернулись живыми и невредимыми. Мать Анны считала, что добро, которое она сделала русским, вернулось к ней.

Ранее сообщалось, что российские волонтеры поздравили 50 тысяч ветеранов и тружеников тыла по всему миру.