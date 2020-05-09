Акция «Поем двором» проходит в регионах России

Москва, 9 мая. Добровольцы и талантливые участники форума «Таврида» в регионах России начали выступать с концертами во дворах ветеранов Великой Отечественной войны в рамках праздничной акции «Поем двором».

Как отмечают организаторы, выступление может быть любым. Поэтому желающие по всей стране готовят номера на свое усмотрение — планируют исполнять песни, танцы, или зачитывать стихи. Концерты предлагают начинать в 19.10 по местному времени.

Из-за большого количества часовых поясов во многих субъектах выступления уже состоялись. В частности, они прошли в Хакасии. Для ветеранов исполнили песни военных леи и станцевали. Кроме того, им вручили цветы и подарки.

Завершилась акция «Поем двором» и в Якутии. Отмечается, что всего по республике поздравили 73 ветерана.

«Выступления были обращены к темам: мы вместе, мы помним, объединение, любовь, мир, добро, сохранение, единство, взаимопомощь», — отмечают в министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха.

Также выступления во дворах прошли в Башкортостане, Чебоксарах и Ярославской области, передает газета «Взгляд».

Пандемия коронавируса в России внесла значительные изменения в праздничные мероприятия, но не отменила их. В День Победы, хотя и в онлайн-формате, также проходит «Бессмертный полк».

Кроме того, россияне могут поучаствовать еще в одной акции — «Окно Победы». Для этого в 19.01 по местному времени, сразу после минуты молчания, можно со своего балкона или из открытого окна исполнить песню «День Победы».