Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. События дня. ФАН-ТВ

Путин поздравил россиян с Днем Победы

Сегодня наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены и обратился к согражданам.

«Наши ветераны сражались за жизнь — против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе. С праздником вас! С Днём Победы! Ура!», — поздравил российский лидер.

Затем прошла воздушная часть парада. Дело в том, что многие мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, в том числе главный военный парад на Красной площади, были отложены из-за пандемии коронавируса. По словам президента, все запланированные торжества будут проведены, как только позволит эпидемиологическая ситуация.