Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. События дня. ФАН-ТВ

Путин поздравил россиян с Днем Победы
Сегодня наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены и обратился к согражданам.
«Наши ветераны сражались за жизнь — против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе. С праздником вас! С Днём Победы! Ура!», — поздравил российский лидер.
Затем прошла воздушная часть парада. Дело в том, что многие мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, в том числе главный военный парад на Красной площади, были отложены из-за пандемии коронавируса. По словам президента, все запланированные торжества будут проведены, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
В России у 10 817 человек выявили COVID-19
В России за сутки число заболевших COVID-19 выросло на 10 817 человек, скончались 104, выписаны из больницы 5 308 — это рекордный показатель за время пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе. Отмечается, что почти у 41% заболевших инфекция проходит без симптомов. Всего в России зарегистрировали 198 676 случаев заболевания, а за сутки прирост составил 5,8%. В частности, больше всего случаев выявлено в Москве — 5667, в Московской области — 1075, в Санкт-Петербурге — 425, в Нижегородской области — 294. Напомним, для борьбы с распространением вируса в большинстве регионов действует режим самоизоляции.
Венесуэла выдала ордер на арест организаторов вторжения
Генпрокуратура Венесуэлы выдала 22 ордера на арест предполагаемых участников провалившегося морского вторжения. В частности, в список вошли оппозиционный депутат из команды Хуана Гуайдо Хуан Хосе Рендон и политконсультант из Майами Серхио Вергара. Их обвиняют в организации нападения. В начале мая в Венесуэле предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Президент Николас Мадуро заявил, что целью было его убийство, а среди задержанных оказались двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны Дональда Трампа. Сам глава Белого дома заявил о непричастности к случившемуся.
Жертвы пожара в Башкирии
Шесть человек погибли, и один пострадал при пожаре в поселке Тимирово Республики Башкортостан. Как сообщила пресс-служба МЧС, сообщение о возгорании в здании поступило на пульт диспетчера 9 мая рано утром. За 20 минут пожар был локализован. Личности шестерых погибших устанавливаются. Пострадавшему от ожогов 32-летнему мужчине оказана медицинская помощь. Причины и обстоятельства ЧП предстоит установить следственно-оперативной группе.