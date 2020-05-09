Лукашенко призвал не осуждать белорусов, устроивших парад Победы

Минск, 9 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не осуждать Минск, который решился провести парад Победы, несмотря на пандемию коронавируса.

Лукашенко, выступая на параде, заявил, что День Победы для Белоруссии священный праздник, и Минск не может изменить традициям, «которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей».

Глава белорусского государства, говоря о параде, заявил, что не было другого выбора.

«Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы поступили бы так же, потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, современная Белоруссия является памятником то страшной войне, погибшим, замученным и сожженным.

Белоруссия стала единственной страной на постсоветском пространстве, которая решила провести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на пандемию коронавируса.

На сегодняшний день в Белоруссии выявлено более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них более пяти тысяч человек смогли вылечиться, свыше ста пациентов скончались.