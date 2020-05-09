Академик Покровский объяснил, зачем носить маски при снятии ограничений по COVID-19

Использование защитных масок при выходе на улицу останется на всех этапах снятия ограничительных мер по коронавирусу. Академик РАН Вадим Покровский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему Роспотребнадзор решил сохранить эту меру.

Ранее ведомство выпустило методические рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в условиях распространения COVID-19. В документе отмечается, что на всех этапах сотрудники работающих предприятий должны будут соблюдать масочный режим, а в самих организациях необходимо сохранить дезинфекционный режим и меры социального дистанцирования.

«На всех этапах обязательным будет <…> использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу)», — говорится в документе.

Академик РАН, российский медик, специалист в области профилактики и лечения инфекций Вадим Покровский рассказал, зачем носить маски при снятии ограничений по COVID-19.

«Сейчас стало окончательно ясно, что основной путь передачи коронавируса — воздушно-капельный. Сначала были разные публикации: сообщалось, что в основном вирус передается из-за грязных рук, которыми потом чешут глаза, но это было не совсем верно. Даже теоретически было ясно, что главный путь передачи заболевания — воздушно-капельный. Поэтому маска в плане индивидуальной защиты является пока лучшей из возможных мер», — сказал Вадим Покровский в комментарии ФАН.

Несмотря на то, что маска не гарантирует стопроцентной защиты от попадания инфекции в организм, ее ношение значительно снижает этот риск. Вывод: чем больше людей используют средство индивидуальной защиты, тем выше эффект.

«Если маска защищает даже на 50%, представьте: стоят два человека, одного она защищает на 50% и другого защищает на 50%. Получается, когда все носят маски, этот защитный эффект значительно усиливается. В этом и заключается требование Роспотребнадзора по ношению масок», — объяснил академик.

Самодельные маски, которые люди шьют из подручных средств, тоже могут защитить от попадания вируса. Их эффективность зависит от числа слоев, выполняющих функцию фильтра.

«Конечно, различия [с медицинской маской] есть. Если сами шьют, то важно, сколько слоев. Чем больше — тем, естественно, лучше. В так называемых одноразовых медицинских масках есть специальные прокладки, как фильтры, которые задерживают вирус. Считается, что они забиваются через некоторое время, поэтому маски надо время от времени менять. Одноразовые, естественно, нужно выкидывать, а те, которые можно стирать — стирать как можно чаще», — сказал Вадим Покровский.

Если говорить о защитных экранах, которые набирают популярность, то к их эффективности специалист относится весьма скептично.