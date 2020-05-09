Одесситы возложили цветы на Аллее Славы в День Победы

Одесса, 9 мая. Празднование Дня Победы в Одессе проходит без массовых и торжественных мероприятий из-за карантина. Жители города несут цветы на Аллею Славы к Памятнику неизвестному матросу.

Возложение цветов проходит под надзором полиции, правоохранители оцепили Аллею Славы, а возле нее дежурит спецназ.

Каждого входящего на Аллею досматривают с ручными металлоискателями. Кроме того, полиция следит за соблюдением карантинных мер: запрещено перемещаться группами более двух человек и необходимо носить медицинские маски.

Возложить цветы к Памятнику неизвестному матросу прибыл глава Одессы Геннадий Труханов и другие чиновники. Все они были в масках и соблюдали дистанцию.

Кроме того, в честь Дня победы неизвестные раскрасили в черный и оранжевый цвета стелу на въезде в Одессу со стороны Овидиопольской дороги. При этом использование георгиевской ленты на Украине карается штрафом в размере от 850 до 2 550 гривен или арестом на срок до 15 суток.

Однако празднование не обошлось и без провокаций. Украинские националисты попытались помешать одесситам, организовав шествие по Аллее Славы с портретами коллаборационистов из ОУН1, УПА1 (запрещены в РФ) и символикой дивизии СС «Галичина».

1 Организация запрещена на территории РФ.