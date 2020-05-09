Лукашенко посвятил Парад Победы в Минске советским воинам

Минск, 9 мая. Военный парад в Минске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в честь всех советских воинов, освободивших мир от фашизма, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на параде.

Он отметил, что военный парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве, и подчеркнул, что парад «пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от фашизма».

По словам Лукашенко, Белоруссия не может изменить традициям, которые 75 лет прославляют историю великого подвига победителей. Победа в Великой Отечественной войне — священный праздник, констатировал президент Белоруссии.

«Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима», — подчеркнул Лукашенко.

В России было принято решение провести авиационный парад, но отменить традиционный парад из-за пандемии коронавируса. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало фотографии с воздушного парада над Красной площадью.

Глава государства, обращаясь к россиянам, пообещал, что юбилей Победы будет отмечен «широко и достойно», с парадом и маршем «Бессмертного полка».