Актеры, правоохранители и осужденные читают стихи Победы. ФАН-ТВ

В преддверии Дня Победы губернатор Петербурга Александр Беглов дал старт акции #Cтихи75летПобеды. Она объединила артистов, ветеранов, сотрудников УФСИН и даже осужденных. Актеры Светлана Крючкова и Александр Половцев, начальник УФСИН Игорь Потапенко и многие другие прочитали стихотворение Ольги Киевской «Баллада о матери».

«Мы с огромным желанием и чувством большой ответственности приняли участие в этой акции памяти, привлекли лучших сотрудников, ветеранов УФСИН, маму погибшего Героя России, а также осужденных, которым в качестве поощрения была предоставлена такая возможность. День Победы — всенародный праздник и Победа объединяет всех, так же, как и Мать — это святое для каждого человека», — отметил инициатор акции среди сотрудников УФСИН в Санкт-Петербурге, заместитель начальника УФСИН Роман Семенов.

Завершила чтение жительница блокадного Ленинграда Галина Сиразетдинова. Ее сын Тимур посмертно получил звание Героя России за мужество при выполнении воинского долга. Поэтому именно Галина Якубовна стала воплощением образа Матери, не дождавшейся с войны своего сына.