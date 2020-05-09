В Госдуме предложили лишить депутата Рашкина мандата за «пляску на крови» 9 мая

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в День Победы организовал несанкционированный митинг на Пушкинской площади в Москве и сравнил с «полицаями» времен Великой Отечественной войны представителей правопорядка, которые задержали его соратников за нарушение режима самоизоляции. По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, такое поведение должно стать поводом для лишения коммуниста депутатского мандата.

«Я думаю, что это пляска на крови, — заявил Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это подлый поступок со стороны моего коллеги».

Депутат отметил, что своим поведением Валерий Рашкин показал, что ему наплевать на законы и правила, введенные в России связи с опасной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Рашкин подставил своих соратников, которые, в отличие от него, не имеют депутатской неприкосновенности.

«Во-первых, никому нельзя нарушать законы и правила. А во-вторых, оскорбление сотрудников полиции Валерием Рашкиным заслуживает того, чтобы этот инцидент был рассмотрен в Государственной думе. Это уже уголовно наказуемое злодеяние. Я считаю, что такое недостойное поведение парламентария должно быть расследовано, и по итогам этого расследования надо поднимать вопрос о лишении Рашкина депутатского мандата, если следствие и суд сочтут это необходимым», — добавил Евгений Федоров.

Напомним, член Президиума Центрального комитета КПРФ утром 9 мая 2020 года вместе с толпой своих однопартийцев собрался на Пушкинской площади, нарушая введенный из-за эпидемии коронавируса в Москве режим самоизоляции. Коммунисты размахивали флагами и плакатами, пели песни военных лет. Сотрудники правопорядка попытались их образумить.

«Граждане, разойдитесь! Соблюдайте социальную дистанцию. В этот святой праздник не нужно реализовывать свои политические амбиции!» — призывали столичные полицейские.

Поскольку нарушители никак не реагировали, полицейские вынуждены были их задержать. Валерий Рашкин, имеющий депутатскую неприкосновенность, в ответ на задержание участников несанкционированной акции возмущенно кричал и называл полицейских «фашистами». Он также сравнивал их с «полицаями» времен Великой Отечественной войны.