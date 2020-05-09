Корабли в разных городах России дадут праздничный гудок в День Победы

Москва, 9 мая. Жители России в День Победы услышат «голоса» кораблей. На верфях Объединенной судостроительной корпорации пройдет акция «Гудок Победы».

Легендарные исторические суда дадут сигнал в честь павших советских солдат, которые приблизили победу в Великой Отечественной войне. Акция начнется с ледокола «Красин», где прозвучит сообщение Юрия Левитана о капитуляции фашистской Германии.

К акции присоединятся суда исторического флота Музея Мирового океана в Калининграде и корабелы в Севастополе, Астрахани. Экипаж старейших судов и современных научно-исследовательских кораблей почтят память защитников Отечества.

Ранее сообщалось, что «Волонтеры Победы» передали подарки, письма школьников, поздравили по видеосвязи 50 тысяч ветеранов по всей России и за рубежом. Блокадники и труженики тыла, принимали поздравления со слезами на глазах.