Путин поручил Шойгу поблагодарить участников авиапарадов в честь 75-летия Победы

Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу поблагодарить летчиков и организаторов авиапарадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли по всей стране в субботу, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации [Владимир] Путин поручил министру обороны Российской Федерации [Сергею] Шойгу передать благодарность всему летному составу и наземным службам Министерства обороны Российской Федерации, которые проводили и обеспечивали воздушный парад в Москве и других городах России в День Победы», — говорится в сообщении.

В этом году из-за пандемии коронавируса произошли корректировки в программе празднования Дня Победы. Было принято решение не проводить традиционные парады 9 мая, но по решению главы государства авиационные парады состоялись.

Торжественные пролеты прошли в 47 городах России, в них задействованы были около 600 самолетов и вертолетов. Наибольшее количество судов увидели жители Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Севастополя, Екатеринбурга , Владивостока, Калининграда, Твери, Керчи и Мурманска.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало фотографии авиапарада, который прошел в Москве над Красной площадью в субботу. В небе пролетели вертолеты Ми-26, Ми-35М, Ка-52, а также самолеты Ил-76МД, Ту-22МЗ, Ил-78, Ту-160.