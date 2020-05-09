Донбасс сегодня: ВСУ на грани бунта, в зону конфликта доставлены мобильные крематории

Донбасс, 9 мая. Донецк и Горловка под минометным обстрелом ВСУ. Коронавирус и перенос сроков ротации вынуждают личный состав украинской армии не подчиняться офицерам. В зону ООС доставлены передвижные крематории и медицинские лаборатории. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинские войска 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики в Горловском и Донецком направлениях обороны. Огонь велся из 82-мм минометов, стрелкового оружия, гранатометов и зенитных установок.

Психологи не хотят работать в подразделениях ВСУ

Оперативная группа психологов и других специалистов штаба ООС работала в частях ВСУ, где занималась сбором информации и оценкой уровня морально-психологического состояния военнослужащих, сообщают в Управлении Народной милиции ДНР. Причиной начала работы психологов стало повальное неповиновение личного состава ВСУ своим командирам, массовое употребление наркотиков и алкоголя, драки и убийства в частях. Спустя неделю группа психологов под угрозой увольнения отказалась работать из-за опасения заболеть коронавирусом при тесном контакте с украинскими солдатами.

В докладе, который успели подготовить психологи по уже отработанным мероприятиям, указано, что в 58-й бригаде ВСУ зафиксировано 24 факта употребления личным составом спиртного и наркотических средств, а также три крупные драки. В 128-й бригаде отмечено 15 случаев употребления алкоголя во время боевого дежурства и 22 факта неуставных отношений. В 10-й бригаде возбуждено три уголовных дела в отношении военнослужащих по факту хранения и сбыта наркотиков.

Наиболее критичная обстановка сложилась в 57-й и 28-й бригадах, где распространяется информация о переносах сроков ротации на месяц. В последней бригаде трое солдат избили командира, который пытался остановить распитие алкоголя.

Силы ООС доставили на передовую мобильные крематории

О том, что у ВСУ вблизи линии соприкосновения появились мобильные крематории и передвижные медицинские лаборатории, рассказал спикер Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Накануне из зоны ООС была выведена 59-я бригада из-за вспышки коронавируса. На смену убывшим солдатам прибыли военнослужащие из 24-й бригады. Передвижение батальона 24-й бригады осуществлялось через железнодорожную станцию Артемовска Донецкой области. Как рассказали местные жители, под маскировочным укрытием на платформе обнаружены два мобильных крематория и три медицинских лаборатории. Технику усиленно охраняли украинские военные.