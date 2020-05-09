Путин уверен, что подвиг советских солдат не забудется спустя века

Москва, 9 мая. Мир и спустя десятилетия и века будет помнить о подвиге советских воинов, победивших фашизм. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне российский лидер выступил перед Президентским полком Службы коменданта Московского Кремля.

Он напомнил, что 75 лет назад Красная армия «положила конец трагедии XX века», с триумфом завершив «самую жестокую в истории битву». Путин назвал сражение справедливым, героическим и жертвенным для всего советского народа.

«Именно он (советский народ. — Прим. ФАН) сокрушил нацизм, разгромил эту чудовищную силу, которая принесла миллионам людей смерть, горе и страдание. Уверен, благодарный мир через десятилетия и века будет помнить об этом подвиге», — заявил президент.

Ранее глава государства возложил алые розы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, почтив память героев войны, и поздравил россиян с Днем Победы.

В обращении к гражданам он подчеркнул, что этот праздник является самым главным и дорогим, и всегда отмечается торжественно и всенародно.

Праздничное настроение во многих городах России в годовщину Победы создают пролеты авиации. Отечественные пилоты уже продемонстрировали воздушный парад над пустой в этом году Красной площадью.

Повсеместно проходят церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам воинам. Кроме того, впереди ждут онлайн-акция «Бессмертный полк» и салюты.