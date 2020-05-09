Путин пообещал выполнить все планы развития армии и флота России

Москва, 9 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все планы развития армии и флота России будут выполнены.

Путин отметил, что армия и флот России верны традициям поколения победителей в Великой Отечественной войне. Защитники Родины доказали это в боях с международным терроризмом, защищая интересы России.

«Мы помним уроки войны. Хочу подчеркнуть, что все планы по развитию армии и флота России будут выполнены, в этом не должно быть никаких сомнений», — сообщил глава государства в ходе выступления перед Президентским полком на Соборной площади Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что российские Вооруженные силы получат самую современную технику. Главное, что это оружие находится в надежных руках людей, которых вдохновляет любовь к Отечеству и своему народу, добавил Путин.

«Слава народу-победителю! Слава доблестным Вооруженным силам России», — заявил глава государства.

Ранее президент РФ поздравил ветеранов и всех россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Президент РФ подчеркнул, что День Победы является самым главным и дорогим праздником, который всегда отмечается торжественно и всенародно.

В этом году все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В честь Дня Победы над Красной площадью в Москве прошел авиапарад. Над столицей пролетели самый крупный военно-транспортный вертолет в мире — Ми-26, а также транспортно-боевые Ми-35М, разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник». Федеральное агентство новостей опубликовало фотографии парада.