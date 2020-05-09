Российские звезды представили песню ко Дню Победы

Москва, 9 мая. Популярные российские артисты исполнили песню о годах Великой Отечественной войны «Героям посвящается». Клип на композицию появился в Instagram-аккаунте певицы Зары.

В записи песни приняли участие более 20 звезд отечественной эстрады: Стас Михайлов, Григорий Лепс, Николай Басков, Анатолий Цой, Сергей Жуков, Дима Билан, Юлиана Караулова, Ольга Бузова, Лариса Долина, Зара, Artik & Asti и другие. В клипе также снялись актеры Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Балуев, Станислав Дужников и Сергей Никоненко, указал «Ридус».

Участвовавшие в клипе артисты также показали фотографии своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне, указал «Взгляд». Они призвали соотечественников присоединиться к акции, которая пройдет в 19.01 9 мая в честь 75-летия Победы.

«Давайте в этот Памятный день в 19:01 выйдем на балконы своих домов с портретами своих героев или покажем их в открытых окнах, — пишет в своем профиле Зара. — Мы помним, мы чтим, мы благодарим за мир и спокойствие, за то, что мы не знаем, что такое бомбёжка наших домов или издевательства в концлагерях. Фашизм могли победить только герои, ими были наши дедушки и бабушки! Вечная Память Героям!»

Напомним, из-за пандемии коронавируса произошли изменения в программе празднования Дня Победы. В частности, скорректированы программа Парада Победы и формат «Бессмертного полка», также отменены массовые мероприятия. Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам 9 мая подчеркнул, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно», с парадом и маршем «Бессмертного полка».