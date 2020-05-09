Граффити «Катюши» появилось на стенах стадиона «Динамо» в Орле ко Дню Победы

Орел, 9 мая. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) ко Дню Победы изобразили на стенах стадиона «Динамо» в Орле граффити легендарной «Катюши».

Известная боевая машина появилась рядом с другими тематическими рисунками — корветом «Стерегущим», истребителем Ла-7 и изображением солдата Красной армии, олицетворяющим подвиг всего советского народа.

«К 75-й годовщине Победы для сюжета граффити мы выбрали грозное оружие военных лет «Катюшу» или БМ-13. Недаром ее немецкие солдаты прозвали «орган Сталина». Такое прозвище она получила из-за издаваемых во время полета снаряда звуков. <...> В период тяжелых боев БМ-13 помогали сокрушать оборону противника, что создавало плацдарм для наступления советских войск», — цитирует Kp.ru руководителя исполкома ОНФ в Орловской области Владимира Филонова.

К 75-й годовщине Победы на стенах «Динамо» появились две «Катюши» и длинная георгиевская лента с обозначением юбилейной даты.

В субботу, 9 мая, в России традиционно отмечается День Победы. Пандемия коронавируса серьезно скорректировала запланированные на юбилейную годовщину торжественные мероприятия, но не отменила их.

Президент РФ Владимир Путин по традиции возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и обратился к россиянам с праздничным поздравлением.

Над Красной площадью состоялся авиационный парад, а в Петербурге зажгли Ростральные колонны. Кроме того, в онлайн-формате стартовала акция «Бессмертный полк».

Впереди — минута молчания, акция «Окно Победы» и праздничный салют.