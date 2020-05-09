Сирия, 9 мая. На юге в Даръа в ходе операции сирийской армии была нейтрализована «спящая ячейка» боевиков. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли два населенных пункта на юге Идлиба. В Дейр-эз-Зоре обнаружен труп со следами пыток. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели операцию, направленную против «спящих ячеек» боевиков на юге Даръа, отразили нападение «Хайят Тахрир аш-Шам» и, по неподтвержденным данным, лишились нескольких военнослужащих на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла два населенных пункта на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в убийстве мирного жителя в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишилась двух боевиков, взятых в плен сирийскими военнослужащими в Идлибе.

Провинция Алеппо

Согласно данным агентства Halab Today, ночью в городе Аль-Баб завязалась перестрелка между двумя группами боевиков, в результате которой погибли два человека. Отметим, что в подконтрольной протурецким силам зоне участились стычки между группировками, входящими в состав СНА. Накануне в городе Африн отмечались боестолкновения между боевиками «Ахрар аш-Шаркыя» и «Аль-Джабхат аш-Шамия» с потерями с обеих сторон и ранением гражданских лиц. Поводом для конфликта послужила попытка ареста одного из высокопоставленных членов «Аль-Джабхат аш-Шамии».

Провинция Дейр-эз-Зор

Неопознанное тело мужчины обнаружено в окрестностях поселка Аль-Касра на западе провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает портал Halab Today, труп со следами пыток и огнестрельного ранения головы был найден местными жителями. В убийстве мужчины подозревают боевиков «Демократических сил Сирии», которые неоднократно применяли пытки по отношению к гражданским лицам на оккупированной ими территории.

Провинция Даръа

Как сообщает новостное агентство Al Masdar, подразделения сирийской армии провели военную операцию на юге провинции Даръа, нейтрализовав «спящую ячейку», которая несет ответственность за нападение на военную полицию САА в поселке Аль-Музайриб. Согласно информации источника, операция сирийской армии привела к гибели более десяти боевиков и аресту нескольких других. Позднее спецподразделения блокировали местность к западу города Даръа, где укрылись оставшиеся члены бандформирования.

Провинция Идлиб

Ночью на юге провинции отмечались ожесточенные боестолкновения на линии разграничения сил правительственных войск и вооруженных группировок с взаимным обстрелом из тяжелой артиллерии. Как сообщает агентство Al Masdar, сирийским военнослужащим удалось взять в плен двух боевиков, связанных с «Сирийской национальной армией».

Медиаресурс Aleppo AMC сообщил о боестолкновения у деревни Маарат-Алия, где, по неподтвержденным сведениям, были убиты и ранены несколько солдат САА. Как передает агентство Masar Press Net, места дислокации сирийских войск у города Саракиб и Найраб были подвергнуты обстрелу из тяжелой артиллерии. По неподтвержденным данным, обстрел велся со стороны позиций турецкой армии.

РИА Новости со ссылкой на брифинг руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Олег Журавлева сообщает, что на юге провинции были также зафиксированы два обстрела населенных пунктов Кафр-Набаль и Асус со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам».