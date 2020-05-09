Глава турецкой разведки посетил Ливию

Триполи, 9 мая. Глава турецкой разведки Хакан Фидан посетил Ливию в начале мая, чтобы собрать данные о текущей обстановке в североафриканской стране. Об этом со ссылкой на арабские источники сообщил канал Al-Arabiya.

Визит руководителя Национальной разведывательной организации Турции состоялся в составе делегации, в которой присутствовали главы зарубежных миссий турецкого ведомства. По данным источников, 28 апреля Анкара развернула в Ливии силы специального назначения, им поручен сбор информации с линии фронта.

Известно, что в ходе боевых столкновений в Ливии получили ранения военнослужащие ВВС Турции, их доставили на родину. Часть пострадавших находится в критическом состоянии.

Канал отмечает, что турецкие военные запугивают сирийских джихадистов, вынуждая их сражаться в рядах боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Вербовщики прибегли к угрозам после того, как представители различных радикальных группировок из Сирии отказались отправиться в Ливию.

Напомним, Анкара привлекает для участия в сражениях исламистов из группировок, входящих в состав «Сирийской национальной армии» (СНА). Однако многие сирийцы не хотят участвовать в ливийском кризисе — об отказе ранее заявляла группировка «Файлак ар-Рахман», а также полевые командиры «Дивизии Султана Мурада». Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), подчеркивает, что сейчас в Ливии находится восемь тысяч сирийских наемников, а еще три тысячи проходят военную подготовку в Турции и в скором времени будут направлены на подкрепление террористам ПНС.