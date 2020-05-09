Домашний клип Бузовой о самоизоляции собрал 10 млн просмотров

Москва, 9 мая. Новый клип российской певицы Ольги Бузовой о самоизоляции, снятый в домашних условиях, собрал более 10 млн просмотров на YouTube.

В видео вошли ролики других звезд, снятые в самоизоляции. Знаменитости показали, как проводят время дома. Оказалось, что даже в четырех стенах можно не грустить.

Филипп Киркоров поделился видео, в котором играет с детьми дома, а ведущий Андрей Малахов станцевал с игрушечной акулой. Также в видео появился Джиган вместе с супругой Оксаной Самойловой и детьми, артист сыграл на рояле.

Ведущая Ксения Собчак засняла страстный поцелуй с супругом Константином Богомоловым, солист «Руки вверх!» Сергей Жуков поделился кадрами того, как готовит с детьми ужин. Михаил Галустян показал, как проводит время с женой за игрой в приставку. Также в видео появились Александр Ревва с женой Анжеликой, актер Андрей Гайдулян и другие.

В топе самых просматриваемых видео о самоизоляции оказались клип «Cream Soda» на песню группы «Хлеб» «Плачу на техно» с 10,9 млн просмотров, видео Александра Гудкова на песню «Самоизоляция» — 4,5 млн просмотров, клип Алексея Воробьева «Let's stay home tonight» (2,7 млн просмотров).

Ранее возлюбленный Бузовой Давид Манукян рассказал, как помогает ветеранам на самоизоляции — он решил стать волонтером. Мужчина помог 93-летней пенсионерке, ветерану Великой Отечественной войны.