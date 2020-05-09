Коммунист Рашкин спровоцировал беспорядки на День Победы

Москва, 9 мая. Скандально известный депутат Государственной Думы от партии КПРФ Валерий Рашкин устроил несанкционированный митинг в центре российской столицы.

Парламентарий и его однопартийцы собрались толпой на Пушкинской площади, нарушая введенный в Москве режим самоизоляции. Коммунисты размахивали флагами и плакатами и пели песни военных лет.

В свою очередь, представители правопорядка пытались образумить нарушителей.

«Граждане, разойдитесь! Соблюдайте социальную дистанцию. В этот святой праздник не нужно реализовывать свои политические амбиции!» — призывали сотрудники МВД.

Соратники депутата были задержаны. Рашкин возмущенно кричал и называл полицейских «фашистами». Кроме того, он сравнивал их с «полицаями» времен Великой Отечественной войны.

Также парламентарий выступил у здания городской мэрии с плакатом, на котором было написано: «Подняли [знамя] над Рейхстагом, поднимем над Кремлем».