Светлаков поздравил ветерана с 75-летием Победы клипом на песню «Катюша»

Москва, 9 мая. Шоумен Сергей Светлаков поздравил ветерана с 75-леиием Победы в Великой Отечественной войне клипом на песню «Катюша». Актер разместил видеоролик в своем Instagram-аккаунте.

В видео на призыв ветерана Владимира Георгиевича спеть песню «Катюша» откликается Светлаков вместе со своей семьей. Артист вместе с сыном начинают исполнять легендарную песню, затем к ним подключаются другие артисты, в том числе военные исполнители, музыканты, участники юмористической программы «Уральские пельмени» и другие.

Участники видеоролики сняли свою часть материала у себя дома, а Светлаков смонтировал их в одно видео и многоголосный хор.

«Спасибо деду за победу!» — это не просто надпись на плакате или автомобиле — это написано на нашем сердце! И большое спасибо всем, кто откликнулся и поучаствовал в этом клипе. Мы это сделали в первую очередь для себя и своих детей! Обнимаю всех в этот праздник со слезами на глазах», — написал в своем профиле Светлаков.

Он также поздравил всех с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Пандемия коронавируса внесла корректировки в программу празднования Дня Победы. В частности, из-за эпидемии пришлось изменить программу Парада Победы, формат «Бессмертного полка», а также отменить массовые мероприятия. Президент России Владимир Путин, обращаясь к россиянам, заверил, что юбилей Победы будет отмечен «широко и достойно», с парадом и маршем «Бессмертного полка».