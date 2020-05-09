Российский беспилотный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Москва, 9 мая. Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» впервые погрузился на дно Марианской впадины, достигнув отметки в 10 028 метров. Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

По данным ФПИ, погружение произошло 8 мая, в 22.34 по московскому времени подводный беспилотник опустился на глубину 10 028 метров. Аппарат пробыл на глубине более трех часов без учета погружения и всплытия.

На дне Марианской впадины аппарат установил вымпел, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В ходе миссии аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку дна, а также зафиксировал параметры морской среды.

В ФПИ отметили, что это был первый эксперимент в рамках проекта «Витязь». Проект обеспечит дальнейшее развитие в области создания глубоководных морских автономных комплексов. «Витязь» является первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим дна Марианской впадины.

Глубоководный аппарат «Витязь» является частью комплекса сверхглубоководного погружения. В его состав входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Аппарат способен производить обзорно-поисковую и батиметрическую съемку района, забор проб, гидролокационную съемку рельефа дна и другие операции.