Экономикам стран ЕС предрекли крах из-за евро

Сильный евро в условиях пандемии COVID-19 в мире поставил страны Евросоюза под угрозу экономического краха. Валюта, которую позиционировали как чуть ли не главное достижение евроинтеграции, стала для государств «источником зла», считает политолог Василий Колташов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони забил тревогу. По его словам, борьба с пандемией коронавируса в итоге может подорвать еврозону.

«Глубокая и неравномерная рецессия, за которой следует неполное и также неравномерное восстановление, несет в себе реальный риск ухудшения различий (между странами в ЕС — Прим. ред.), что может подорвать единый рынок и еврозону», — сказал он на пресс-конференции.

Риски, которые несут в себе зависимость от евро, пандемия обнажила более чем явно, отметил в комментарии ФАН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«В Европейском союзе в условиях новой волны глобального кризиса, которая затронула и север еврозоны, богатый и беззаботный, если говорить о банках — выявилась вот какая проблема: если экономика будет держаться за евро, ей конец», — предрек Василий Колташов.

Европейский центральный банк, продвигающий интересы банков севера еврозоны, ориентируется на «сильный евро», объяснил эксперт. Финансисты и политики ЕС хотят, чтобы он стал более сильной международной валютой. Впрочем, представить такой вариант развития событий на фоне возросшего в мире недоверия и спроса на золото крайне сложно.

«Для экономик это означает глубочайшую депрессию. Например, представим себе ситуацию в Италии: пандемия кончилась, и открылся туристический сезон где-то в августе-сентябре. Варианты у людей: ехать либо в Турцию, которая дешевеет сейчас из-за падения лиры, либо в Италию, которая по издержкам туркомпаний заоблачно дорога. То же самое касается продуктов питания из Греции и Испании. Они будут терять рынки. И причина состоит в том, что есть евро», — уверен Василий Колташов.

Пандемия и так сильно ударила по странам Евросоюза. Испания и Италия занимают лидирующие позиции в списке государств с наибольшим числом зараженных — 260 тысяч и 217 тысяч человек. Счет погибших идет на десятки тысяч жертв.

«Массовые увольнения и падение уровня жизни, переход домашних хозяйств к режиму более жесткой экономии — тоже будут бить по рынкам. Поэтому выясняется, что евро является отягощающим кризис-фактором. А евро — это, по сути, единственное, если не считать еврокомиссаров с их директивами, «достижение» европейской интеграции. У них есть еще шенген, но это соглашение можно было заключить без еврократии. Получается, что символы единства — надменная еврократия в Брюсселе, Европейский центральный банк и дорогой евро. От этого дорогого евро одно зло», — сказал Василий Колташов.

В условиях сильного евро экономики стран начнут терять конкурентоспособность из-за высоких издержек. А кризис, вызванный пандемией, доводит конкуренцию до предела.