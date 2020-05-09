Коронавирус в России 9 мая 2020: растущая статистика по регионам, новые жертвы

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 9 мая 2020 года информации о распространении коронавируса в России и мире и борьбе с ним.

COVID-19 в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ, за сутки 8 мая зарегистрировано 10 817 новых случаев заболевания в 84 регионах страны. Таким образом общее количество инфицированных выросло до 198 676 человек, из которых 31 916 выздоровели, 1 827 — погибли. Кривая заражений в РФ стабильно идет вверх.

За минувшие сутки зафиксировано 104 летальных случая от коронавируса. У 40,7% или 4399 человек, у которых был выявлен COVID-19 в прошедшие сутки, нет никаких клинических проявлений болезни.

Статистика по регионам

Лидером по числу зараженных коронавирусом остается Москва. За сутки в столице было зарегистрировано 5 667 новых случаев, общее число заболевших составило 104 189 человек. В Подмосковье количество заразившихся на данный момент составляет 19 425 человек (+1 075 за сутки), в Петербурге — 6 990 (+425), в Нижегородской области — 4 180 (+294), в Дагестане — 2 560 (+92), в Мурманской области — 2 340 (+18), в Краснодарском крае — 1 830 (+98), в Тульской области — 1 706 (+86), в Свердловской области —1 705 (+121), в Ростовской области — 1 674 (+80).

Если говорить о летальности (соотношении количества умерших к числу заболевших), то самая высокая зафиксирована в Адыгее — 3,18%. На втором месте Удмуртия — 3,12%, на третьем — Псковская область (2,89%). Далее следуют Кемеровская область (2,80%), Омская область (2,45%), Ингушетия (2,43%), Хакасия (1,99%), Ставропольский край (1,98%), Коми (1,74%) и Севастополь (1,68%).

Коронавирус в мире

Общее число заболевших COVID-19 в мире на данный момент составляет 4 031 900 человек, из них 1 395 911 выздоровели, 276 398 погибли.

Лидером по числу инфицированных и погибших остаются США. Там зарегистрировано 1 322 163 заболевших и 78 616 умерших.

На втором месте Испания с 260 117 инфицированными и 26 299 погибшими, на третьем — Италия, где COVID-19 выявлен у 217 185 человек, из которых умерли 30 201.

Далее следуют Великобритания, где заболели 211 364 человека, а умерли 31 241.

Россия в этом списке вышла на пятую строчку. У нее 198 676 инфицированных и 1 827 умерших. За ней идут Франция (176 079 заболевших, 26 230 умерших), Германия 170 678, 7 510), Бразилия (146 894, 10 017), Турция (135 569, 3 689), Иран (104 691, 6 541). Китай, с которого началась пандемия, спустился на одиннадцатую строчку. В нем зарегистрировано 84 239 зараженных и 4 642 погибших.

Если же говорить о летальности от коронавируса, то самая высокая — 16,39% — зафиксирована в Бельгии. Там на 52 011 заболевших приходится 8 521 смерть. Во Франции летальность составляет 14,9%, в Британии — 14,79%, в Италии — 13,91%. В России этот показатель равен 0,93%.