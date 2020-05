Гоген Солнцев запретил жене-пенсионерке выходить из дома без противогаза

В связи с принятием положения о том, что, в общественных местах возможно нахождение, исключительно, в защитных масках, - подобрал себе подходящую. Сейчас пойду в магазин для набора необходимых продуктов питания. Будем отмечать дома День Победы! Вечером смотреть салют и ставить на окно свечи! Катьку и Лидусю с собой тащить не стану, так, как для дам их возраста есть рекомендательные меры посещать магазины до 10 утра. И к тому же, им ещё маски я не подобрал, чтобы они максимально защищали от внешнего воздействия. Будьте внимательны к своему здоровью и соблюдайте все рекомендации! #гогенсолнцев #магазин #коронавирус #самоизоляция #москва #россия #маска #продукты #покупки #домалучше #сидимдома #мы #я #семья #безопасность #еда #защита #катя #деньпобеды #9мая #праздник #стол #салют #свечи #окно #весна #любовь #цветы #вирус #корона

A post shared by Гоген Солнцев (@solntcev) on May 8, 2020 at 6:50am PDT