Гоген Солнцев запретил жене-пенсионерке выходить из дома без противогаза

Москва, 9 мая. Эпатажный шоумен Гоген Солнцев заявил, что запретил своей пожилой супруге Екатерине Терешкович в период пандемии выходить из дома за продуктами, чтобы не подвергать ее опасности.

В Instagram Солнцев поделился с поклонниками, что подобрал себе подходящую защитную маску — противогаз, и теперь как порядочный житель Москвы имеет право выйти за продуктами, соблюдая введенный масочный режим.

Шоумен отметил, что «тащить» с собой за покупками любимую Терешкович не станет, поскольку в силу возраста она попадает в группу повышенного риска по коронавирусу, и к тому же, в отличие от него, еще не имеет надежного индивидуального средства защиты.

«Сейчас пойду в магазин для набора необходимых продуктов питания. Будем отмечать дома День Победы! <...> Катьку и Лидусю с собой тащить не стану, так, как для дам их возраста есть рекомендательные меры посещать магазины до 10 утра. И к тому же, им еще маски я не подобрал», — рассказал он.

Солнцев призвал фолловеров быть внимательными к своему здоровью и соблюдать все рекомендации.

Подписчики, в свою очередь, не упустили возможность пошутить над необычной маской шоумена и возрастом его избранницы.

«Маска — огонь! Надень на Катюху ее, чтоб не пугала тебя»; «Катьку вообще никуда не пускай, пенсию всю спустит»; «Катька твоя еще с Лениным, наверное, тусила — береги ее», — написали они в комментариях.

Напомним, что шоумен женат на пенсионерке — его супруге Екатерине Терешкович 65 лет. Несмотря на возраст, недавно она устроилась курьером, чтобы пополнить семейный бюджет. Женщина была вынуждена найти работу, так как из-за пандемии съемки Солнцева отменились.