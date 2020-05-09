Гоген Солнцев запретил жене-пенсионерке выходить из дома без противогаза

Москва, 9 мая. Эпатажный шоумен Гоген Солнцев заявил, что запретил своей пожилой супруге Екатерине Терешкович в период пандемии выходить из дома за продуктами, чтобы не подвергать ее опасности.
В Instagram Солнцев поделился с поклонниками, что подобрал себе подходящую защитную маску — противогаз, и теперь как порядочный житель Москвы имеет право выйти за продуктами, соблюдая введенный масочный режим.
Шоумен отметил, что «тащить» с собой за покупками любимую Терешкович не станет, поскольку в силу возраста она попадает в группу повышенного риска по коронавирусу, и к тому же, в отличие от него, еще не имеет надежного индивидуального средства защиты.
«Сейчас пойду в магазин для набора необходимых продуктов питания. Будем отмечать дома День Победы! <...> Катьку и Лидусю с собой тащить не стану, так, как для дам их возраста есть рекомендательные меры посещать магазины до 10 утра. И к тому же, им еще маски я не подобрал», — рассказал он.
Солнцев призвал фолловеров быть внимательными к своему здоровью и соблюдать все рекомендации.
В связи с принятием положения о том, что, в общественных местах возможно нахождение, исключительно, в защитных масках, - подобрал себе подходящую. Сейчас пойду в магазин для набора необходимых продуктов питания. Будем отмечать дома День Победы! Вечером смотреть салют и ставить на окно свечи! Катьку и Лидусю с собой тащить не стану, так, как для дам их возраста есть рекомендательные меры посещать магазины до 10 утра. И к тому же, им ещё маски я не подобрал, чтобы они максимально защищали от внешнего воздействия. Будьте внимательны к своему здоровью и соблюдайте все рекомендации! #гогенсолнцев #магазин #коронавирус #самоизоляция #москва #россия #маска #продукты #покупки #домалучше #сидимдома #мы #я #семья #безопасность #еда #защита #катя #деньпобеды #9мая #праздник #стол #салют #свечи #окно #весна #любовь #цветы #вирус #корона
Подписчики, в свою очередь, не упустили возможность пошутить над необычной маской шоумена и возрастом его избранницы.
«Маска — огонь! Надень на Катюху ее, чтоб не пугала тебя»; «Катьку вообще никуда не пускай, пенсию всю спустит»; «Катька твоя еще с Лениным, наверное, тусила — береги ее», — написали они в комментариях.
Напомним, что шоумен женат на пенсионерке — его супруге Екатерине Терешкович 65 лет. Несмотря на возраст, недавно она устроилась курьером, чтобы пополнить семейный бюджет. Женщина была вынуждена найти работу, так как из-за пандемии съемки Солнцева отменились.