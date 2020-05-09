Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума

Москва, 9 мая. Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1,06, что стало минимальным значением с начала пандемии. Это следует из опубликованных данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за эпидемии. Для перехода к первой фазе послабления мер нужно, чтобы коэффициент не превышал единицы.

За последние сутки в России зарегистрировано 10 817 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране по состоянию на 9 мая выявлено 198 676 человек с коронавирусом, из них 31 916 человек выздоровели, 1827 скончались.

Лидерами по числу выявленных случаев коронавируса в РФ за последние сутки стали Москва (5667), Московская область (1075), Петербург (425). В десятку также попали Нижегородская область (294), Свердловская область (121), Красноярский край (106), Волгоградская область (102), Краснодарский край (98), Республика Дагестан (92), Тамбовская область (90).

Ранее главный внештатный специалист-ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева рассказала о новых способах лечения коронавируса, которые используются в больницах. В частности, применяется плазма выздоровевших пациентов.