Волонтеры поздравили с Днем победы 50 тысяч ветеранов по всему миру

Москва, 9 мая. Активисты всероссийского движения «Волонтеры Победы» поздравили 50 тысяч ветеранов с Днем Победы, сообщили в пресс-службе организации.

Российские волонтеры связались с ветеранами в 46 странах мира. Они сделали все, чтобы защитники Родины почувствовали праздник.

Активисты поблагодарили ветеранов, блокадников, тружеников тыла и детей войны по телефону. В рамках акции «Письмо Победы» им передали десятки тысяч писем от школьников и молодежи, военнослужащих, юнармейцев.

«Вот и май наступил. Люблю этот месяц за самый светлый и самый человечный праздник из всех — День Победы. И пусть в этом году он пройдет совсем необычно. Разве что-то может изменить наше отношение к нашим любимым ветеранам», — сказал волонтер по видеосвязи.

К поздравлениям присоединились Олег Газманов, Николай Валуев, Дмитрий Губерниев, Сергей Жуков, Борис Корчевников, Анастасия Спиридонова, Андрей Мерзликин. Знаменитости от всего сердца поблагодарили героев войны.

«Для меня очень большая честь разговаривать с человеком, который лично участвовал в Ясско-Кишиневской операции и освобождал землю, где я родился. Я вам очень признателен за это», — поблагодарил активист ветерана во время общения по видеосвязи.

Многие ветераны принимали поздравления со слезами на глазах. Для них очень важна поддержка школьников и молодежи, их любовь и забота.