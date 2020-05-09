Спасибо за мирное небо: над Москвой в честь 75-летия Победы пролетели асы авиации РФ

Россия отмечает сегодня 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. В таких условиях, которых никто не ожидал. Коронавирус повлиял на многое, но смеем утверждать, что День Победы ему у нас не отнять. Праздничное настроение в Москве с утра задали асы российской авиации — они пролетели над пустой в этом году Красной площадью. Для вас их сняли корреспонденты Федерального агентства новостей.

В прошлую годовщину Победы в Москве был парад, но из-за плохой погоды не состоялся пролет авиации. Помнится, это слегка расстроило, но с лихвой компенсировалось пафосом и красочностью наземной части военного действа: по Красной прошли все роды войск, курсанты и музыканты, прошел старичок Т-34, современные «Тайфуны», «Тигры», «Арматы», «Искандеры» и «Буки», «Панцири» и «Триумфы»…

9 мая 2020 года Красная площадь малолюдна. Нет трибун и украшений, нет мест для ветеранов и самих героев, флагов и георгиевских лент, нет прессы в три ряда, занявшей место за четыре часа до мероприятия. Несколько десятков журналистов рассредоточились по площади, каждый в зависимости от объектива камеры, нашел место для съемки, натянул повыше медицинскую маску и смотрит в небо. Редкие иностранные журналисты ведут эфиры на своих языках, операторы завистливо смотрят с земли на Спасскую башню, откуда ведется трансляция.

Погода этим утром немногим лучше, чем в 2019-м: идет дождь, небо затянуто. В другое время — не полетели бы. Но российские летчики сегодня — главные ответственные за праздник в столичном небе. И они летят. Меняют траекторию и вместо привычного эффектного пролета между башнями Исторического музея проходят низко-низко над ГУМом и уходят за храм Василия Блаженного.

75 самолетов и вертолетов традиционно участвуют в авиационном параде 9 Мая, но в этом году их количество выглядит символично и напоминает число лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В небе сегодня вертолеты Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52, сверхтяжелый транспортный вертолет Ми-26, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и Су-34, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и разведки А-50, новейшие истребители Су-57 и истребители-перехватчики МиГ-31К со сверхзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

Замыкающие летчики по традиции оставляют в небе ленту российского триколора.

Вечером в Москве состоится праздничный фейерверк. С 22 часов по всему городу прогремят 10 тысяч залпов. Каждому из них будет присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события. Для запуска салютов используются пусковые установки 105-го, 125-го, 195-го и 310-го калибров. На Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны.

Власти Москвы просят горожан в этот вечер не нарушать режим самоизоляции и не допускать опасности массового заражения. Праздничный фейерверк лучше смотреть с балкона или из окна, а если такой возможности нет — в полноценной трансляции ФАН.

Полноценный парад на Красной площади, как и шествие «Бессмертного полка», обязательно состоятся, заверил россиян Владимир Путин после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

«75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу, — сказал президент. — Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка» — марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной живой связи между поколениями. Наши ветераны сражались за жизнь против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, ответственность за настоящее и будущее».

Празднование Дня Победы сегодня пусть переместится с улиц в дома, в уютную камерную обстановку семейных торжеств.

С праздником!