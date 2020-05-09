Названы лидирующие регионы РФ по числу выявленных случаев коронавируса за сутки

Москва, 9 мая. Лидерами по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки стали Москва, Подмосковье и Петербург, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по ситуации с распространением инфекции.

По данным на 9 мая, в Москве за сутки выявлено 5667 новых случаев COVID-2019, в Подмосковье за минувшие сутки зарегистрированы 1075 случаев коронавируса, в Петербурге – 425 новых пациентов с коронавирусом.

Также в топ-10 регионов, где выявлено больше всего новых случаев коронавируса, попали Нижегородская область (294), Свердловская область (121), Красноярский край (106), Волгоградская область (102), Краснодарский край (98), Республика Дагестан (92), Тамбовская область (90).

Наибольшее количество случаев коронавируса за весь период зарегистрировано в Москве (104 189), Московской области (19 425), Петербурге (6 990), Нижегородской области (4 180) и Республике Дагестан (2 560).

За минувшие сутки в России было зафиксировано 10 817 новых случаев коронавируса, из них 4399 (40,7%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в РФ достигло 198 676 в 85 регионах. За сутки от коронавируса скончались 104 человека, число жертв коронавируса в РФ увеличилось до 1827.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала показатель смертности из-за коронавируса в России. Уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9%, сообщила она. Попова отметила, что в России не зафиксировано тяжелых случаев течения коронавируса у детей.