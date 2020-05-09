Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснила, чем коронавирус отличается от гриппа

Москва, 9 мая. Глава клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, чем коронавирус отличается от гриппа.

Специалист уверена, что только ношение масок и перчаток россиянами может снизить число заболевших. Она попросила граждан надевать средства индивидуальной защиты сразу после выхода из дома, передает телеканал «360».

Грипп поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие. Инкубационный период у вируса значительно дольше, а ухудшение самочувствия наступает резко, пояснила Руженцова. В этом и заключается главное отличие.

Эпидемиолог напомнила, что маску нужно носить даже в помещении. Если раньше там находился больной человек без маски, то молекулы могут оставаться в воздухе. Именно маска является барьером между здоровьем и заражением.

Руженцова пояснила, что сейчас анализы на коронавирус делают несколькими способами. В первом случае ватной палочкой делают мазок с миндалин, во втором — берут кровь на антитела.

В Москве в последнее время начали делать анализ по венозной крови. Это новый тип исследований, который подтвердил свою эффективность.