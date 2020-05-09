Авиапарад прошел над Красной площадью, ФАН публикует фото

Москва, 9 мая. Авиапарад прошел над Красной площадью Москвы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Федерального агентства новостей. В небе над Красной площадью пролетел строй из 75 вертолетов и самолетов.

Традиционно полет авиации начали вертолеты, в том числе самый крупный военно-транспортный вертолет в мире — Ми-26, а также транспортно-боевые Ми-35М, разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

За ними в небе над Красной площадью пролетели самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, три транспортника Ил-76МД и тройка дальних бомбардировщиков Ту-95МС. Затем последовали четыре бомбардировщика Ту-22МЗ во главе с ракетоносцем Ту-160, следом пролетели топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, имитируя процесс дозаправки в воздухе.

Также в воздухе были квартет многоцелевых фронтовых истребителей МиГ-29СМТ и четверка фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам. Глава государства поздравил ветеранов и всех граждан с 75-летием Победы. Он подчеркнул, что юбилей Победы будет отмечен «широко и достойно», с парадом и маршем «Бессмертного полка».

Напомним, из-за пандемии коронавируса были внесены корректировки в программу празднования Дня Победы. В частности, изменена программа Парада Победы, формат Бессмертного полка, отменены массовые мероприятия в парках и центре.